Власти Украины в среду, 22 февраля, сообщили об угрозе ракетного обстрела страны.
Информацию об опасности опубликовали на сайте с картой, которую создало Министерство цифровой трансформации Украины.
"Пишут о взлёте в Белоруссии самолёта радиолокационного обнаружения", — заявили в издании Страна.ua.
Ранее ложная воздушная тревога прозвучала по радио в Белгороде, Казани, Уфе, Саратове и некоторых других российских городах. По информации МЧС, в происшествии виноваты киберпреступники, которые взломали спутник.
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