На территории всей Украины объявлена воздушная тревога

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Власти Украины в среду, 22 февраля, сообщили об угрозе ракетного обстрела страны.

Информацию об опасности опубликовали на сайте с картой, которую создало Министерство цифровой трансформации Украины.

"Пишут о взлёте в Белоруссии самолёта радиолокационного обнаружения", — заявили в издании Страна.ua.

Ранее ложная воздушная тревога прозвучала по радио в Белгороде, Казани, Уфе, Саратове и некоторых других российских городах. По информации МЧС, в происшествии виноваты киберпреступники, которые взломали спутник.