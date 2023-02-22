РИА Новости: пленный ВСУ заявил, что британские пулемётчики и стрелки воюют против российских военных

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Против российских сил в зоне СВО воюют непосредственно подданные Соединённого Королевства. Об этом рассказал взятый в плен под Авдеевкой пленный из 58-й бригады вооружённых сил Украины (ВСУ) в беседе с корреспондентом РИА Новости.

По словам боевика, это пулемётчики, гранатомётчики, бронебойщики и стрелки, которые не обучали солдат, а именно воевали вместе с украинцами.

Вооружены они были РПГ, "Мухами" и "Джавелинами", добавил пленный. Между собой британцы говорили на английском, с бойцами ВСУ общались через переводчика. Также боевик уточнил, что иностранцы были офицерами.

Другой пленный рассказал, что его обучали в учебной части стрелять из "Мух", РПГ, пулемётов и автоматов специалисты из Британии.

Ранее украинская разведка заявила об использовании американских вертолётов "Чёрный ястреб".