Против российских сил в зоне СВО воюют непосредственно подданные Соединённого Королевства. Об этом рассказал взятый в плен под Авдеевкой пленный из 58-й бригады вооружённых сил Украины (ВСУ) в беседе с корреспондентом РИА Новости.
По словам боевика, это пулемётчики, гранатомётчики, бронебойщики и стрелки, которые не обучали солдат, а именно воевали вместе с украинцами.
Вооружены они были РПГ, "Мухами" и "Джавелинами", добавил пленный. Между собой британцы говорили на английском, с бойцами ВСУ общались через переводчика. Также боевик уточнил, что иностранцы были офицерами.
Другой пленный рассказал, что его обучали в учебной части стрелять из "Мух", РПГ, пулемётов и автоматов специалисты из Британии.
Ранее украинская разведка заявила об использовании американских вертолётов "Чёрный ястреб".
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