Военные России ворвались на позиции морпехов ВСУ, надевших от страха шевроны Новороссии

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Под Донецком военные России ворвались на позиции морских пехотинцев из 36-й бригады вооружённых сил Украины (ВСУ). От ужаса украинские боевики надели на свою форму шевроны Новороссии. Об этом сообщают военные корреспонденты Русской Весны в своём Telegram-канале.

Репортёры публикуют и видео штурма окопов, которое редакция не размещает здесь по этическим причинам.

Сообщается, что часть морпехов была уничтожена, а часть добровольно сдалась в плен. Причём от страха они нацепили шевроны Республики Новороссия.

На допросе пленные заявили, что мобилизованные из Харьковской области, а воевать пошли, так как выбора у них не было — либо фронт, либо тюрьма.

Ранее взятый в плен под Авдеевкой боевик ВСУ рассказал о британских стрелках и пулемётчиках, вооющих на стороне Киева.