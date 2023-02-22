Минобороны России: ВСУ потеряли на Донецком направлении около 250 человек убитыми и ранеными

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Официальные представители Минобороны РФ заявили, что Вооружённые силы Российской Федерации в ходе спецоперации успешно наступают на Донецком направлении.

По информации ведомства, противников атакуют добровольцы, тульское соединение ВДВ, авиация ВКС, бойцы "Южной" группировки войск.

"Потери Украины за сутки составили до 250 военных убитыми и ранеными, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей и гаубица Д-20", — подчеркнули в министерстве.

Вместе с этим в МО рассказали о ликвидации хранилища боеприпасов 68-й пехотно-егерской бригады ВСУ в районе Катериновки в Донецкой Народной Республике.