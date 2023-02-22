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Леонков: войска ВС РФ смогут противостоять бомбам JDAN-ER США ракетами 9М82МВ

1:02
Силовые структуры

В Пентагоне официально не подтвердили поставки Киеву модифицированных боеприпасов с GPS-наведением и повышенной дальностью действия JDAN-ER. Но информацию и не опровергли, ссылаясь на меры безопасности.

Леонков: войска ВС РФ смогут противостоять бомбам JDAN-ER США ракетами 9М82МВ

Некоторые считают, что в Донбассе не останется безопасных мест, если Запад всё же решит поставить бомбы. Военный эксперт Алексей Леонков уверен, что Россия найдёт управу на боеприпасы, дальность полёта которых порядка 80 км.

"Российская войсковая ЗРС С-300В4 (Зенитно-ракетная система. — Прим. ред.) имеет в своём арсенале ракету 9М82МВ с дальностью перехвата носителя бомб JDAN-ER — 350 км, на скорости 7, 5 чисел Маха. Да, угроза серьёзная, и отражать её будем по серьезному, на дальних рубежах, быстро и высокоточно", — уверен Леонков.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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