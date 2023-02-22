Леонков: войска ВС РФ смогут противостоять бомбам JDAN-ER США ракетами 9М82МВ

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Пентагоне официально не подтвердили поставки Киеву модифицированных боеприпасов с GPS-наведением и повышенной дальностью действия JDAN-ER. Но информацию и не опровергли, ссылаясь на меры безопасности.

Некоторые считают, что в Донбассе не останется безопасных мест, если Запад всё же решит поставить бомбы. Военный эксперт Алексей Леонков уверен, что Россия найдёт управу на боеприпасы, дальность полёта которых порядка 80 км.

"Российская войсковая ЗРС С-300В4 (Зенитно-ракетная система. — Прим. ред.) имеет в своём арсенале ракету 9М82МВ с дальностью перехвата носителя бомб JDAN-ER — 350 км, на скорости 7, 5 чисел Маха. Да, угроза серьёзная, и отражать её будем по серьезному, на дальних рубежах, быстро и высокоточно", — уверен Леонков.