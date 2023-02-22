Врио главы Запорожской области указал на готовность ВС России к контрнаступлению

Временно исполняющий обязанности руководителя Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что Вооружённые силы Российской Федерации готовы к контрнаступлению на территории региона.

"Сегодня все полки укомплектованы на сто процентов", — подчеркнул политик, слова которого приводит РИА Новости.

Как отметил чиновник, летом этот показатель составлял 15%. Вместе с этим Балицкий заявил, что власти области ждут распоряжения руководства.

Также врио губернатора заявил, что армия намерена защищать Энергодар всеми силами. В Запорожской области к работе готов полк радиохимической защиты, добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли удар по объектам украинской армии в Балабино.