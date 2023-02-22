Сегодня, 22 февраля, на концерте в "Лужниках" выступил легендарный морской пехотинец Рокот, который участвовал в освобождении Мариуполя и получивший там тяжёлое ранение.
Об этом сообщает телеканал RT.
"В жизни у всех случаются различные ситуации, но на этом она не заканчивается. Нужно брать все свои силы и идти вперёд", — сказал герой.
Напомним, Рокот, который вместе со Струной участвовал в освобождении города Мариуполя, вернулся на передовую и для RT передаёт новости с фронта.
Рокот, как и Струна, был тяжело ранен.
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