Британский госминистр по делам Европы и Северной Америки Лео Докерти сообщил, что власти королевства не станут вводить войска на Украину.
"Это немыслимо", — подчеркнул политик во время мероприятия в Азербайджанской дипломатической академии.
По словам чиновника, военно-политический блок НАТО, в который входит Британия, не является участником конфликта Киева и Москвы. Об этом сообщали много раз, добавил госминистр.
Ранее пленный из 58-й бригады ВСУ заявил, что против армии РФ в зоне спецоперации сражаются граждане Великобритании. Об этом написали в РИА Новости.
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