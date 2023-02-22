Госминистр Докерти: Великобритания не планирует отправлять войска на Украину

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Британский госминистр по делам Европы и Северной Америки Лео Докерти сообщил, что власти королевства не станут вводить войска на Украину.

"Это немыслимо", — подчеркнул политик во время мероприятия в Азербайджанской дипломатической академии.

По словам чиновника, военно-политический блок НАТО, в который входит Британия, не является участником конфликта Киева и Москвы. Об этом сообщали много раз, добавил госминистр.

Ранее пленный из 58-й бригады ВСУ заявил, что против армии РФ в зоне спецоперации сражаются граждане Великобритании. Об этом написали в РИА Новости.