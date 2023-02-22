Байден осудил решение властей РФ приостановить участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Американский лидер Джо Байден прокомментировал решение властей РФ приостановить участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений.

"Большая ошибка", — сказал президент, слова которого приводит в социальных сетях журналист CBS Эд О'Кифи.

Известно, что руководитель России Владимир Путин объявил о приостановке участия в ДСНВ во вторник, 21 февраля, в послании к Федеральному собранию. Причиной послужило намерение альянса НАТО добиться стратегического поражения Москвы, отметил глава государства.