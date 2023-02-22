Американский лидер Джо Байден прокомментировал решение властей РФ приостановить участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений.
"Большая ошибка", — сказал президент, слова которого приводит в социальных сетях журналист CBS Эд О'Кифи.
Известно, что руководитель России Владимир Путин объявил о приостановке участия в ДСНВ во вторник, 21 февраля, в послании к Федеральному собранию. Причиной послужило намерение альянса НАТО добиться стратегического поражения Москвы, отметил глава государства.
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