Танки Т-14 "Армата" мчатся в зону СВО. Пост под таким заголовком опубликовал телеведущий Руслан Осташко в своём Telegram-канале в среду.
Он также поделился фотографией из соцсетей, на которой, как утверждается, зафиксирована переброска новейшей российской бронетехники в зону спецоперации.
Ранее в Сети появилось видео с выстрелом "Арматы", как заявлялось, где-то в зоне СВО. При этом Минобороны РФ пока официально не подтверждало участие этих танков в спецоперации.
Также появились слухи, что украинские войска готовятся 23-24 февраля крупными силами, включая натовскую бронетехнику, реактивные системы залпового огня и беспилотники, прорвать линию обороны российских сил, отмечает журналист.
Согласно информации от источников, будут проводиться попытки бить по позициям ПВО, задействуя ложные цели. Также будет подключена авиация и артиллерия, добавил он.
Сегодня генерал-лейтенант ВСУ Сергей Наев, заявил, что Киев готовит контрнаступление, однако точные сроки его не назвал, сославшись на тайну.
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