Осташко: танки Т-14 "Армата" мчатся в зону СВО

1:15 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Танки Т-14 "Армата" мчатся в зону СВО. Пост под таким заголовком опубликовал телеведущий Руслан Осташко в своём Telegram-канале в среду.

Он также поделился фотографией из соцсетей, на которой, как утверждается, зафиксирована переброска новейшей российской бронетехники в зону спецоперации.

Ранее в Сети появилось видео с выстрелом "Арматы", как заявлялось, где-то в зоне СВО. При этом Минобороны РФ пока официально не подтверждало участие этих танков в спецоперации.

Также появились слухи, что украинские войска готовятся 23-24 февраля крупными силами, включая натовскую бронетехнику, реактивные системы залпового огня и беспилотники, прорвать линию обороны российских сил, отмечает журналист.

Согласно информации от источников, будут проводиться попытки бить по позициям ПВО, задействуя ложные цели. Также будет подключена авиация и артиллерия, добавил он.

Сегодня генерал-лейтенант ВСУ Сергей Наев, заявил, что Киев готовит контрнаступление, однако точные сроки его не назвал, сославшись на тайну.