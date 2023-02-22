Украинец, четыре года проживающий в Польше, считает, что поляки ведут учёт украинских мужчин в стране, чтобы отправить их на фронт. Видео об этом он опубликовал в соцсетях.
Мужчина сообщил, что на днях его остановила польская полиция, а после того, как выяснилось, что он украинец, полицейские переписали все его данные в "отдельный блокнотик". Ранее такого никогда не было, отметил рассказчик.
Он выразил уверенность, что скоро беженцев с Украины начнут депортировать с повестками на руках. По его мнению, Польша может принять участие в боевых действиях на Украине.
Но отправлять в таком случае туда сначала польских военных было бы не логично, заметил украинец.
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