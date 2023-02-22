Глава разведки Германии Каль: Россия будет диктовать Украине мир на своих условиях

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Россия будет "диктовать Киеву мир на своих условиях" после того, как получит преимущества на поле боя. Такое мнение высказал глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль. Об этом пишет издание Spiegel.

Немецкий разведчик также заявил, что желания российской стороны начать мирные переговоры по ситуации на Украине он не видит.

Каль считает, что цель президента РФ Владимира Путина сейчас — найти решение на поле боя, чтобы получить как можно больше преимуществ.

Никто не мог предположить, что ход конфликта на территории Украины окажется таким, какой есть сейчас, добавил глава разведки ФРГ.