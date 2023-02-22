Буданов: Украину ожидают "решающие бои" с середины и до конца весны

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украину ожидают "решающие бои" с середины и до конца весны. Об этом заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Кирилл Буданов в интервью Forbes.

По его словам, сейчас Россия экономит боеприпасы на всех участках фронта кроме Бахмута (Артёмовска) и Лиманского направления.

Также Буданов перечислил три самых больших поражения Украины за время конфликта.

Первым он назвал поражение Украины в районе Северодонецка. Вторым — первый период СВО, когда была проломлена линия в районе Волновахи. И третьим — то, что Киев допустил в 2014 году "временную оккупацию" Донецкой и Луганской областей и Крыма.

При этом глава разведки заявил, что все три поражения исправлены. Как именно, он не пояснил.