В МИД Молдавии заявили, что военных рисков в ближайшем будущем на границе не видят. Об этом сообщает EADaily со ссылкой на Financial Times (FT). Однако в приграничных регионах республики на Приднестровском направлении замечены подразделения ВС Украины.
"Мы не видим риска военных сценариев на границе Молдавии в ближайшем будущем. Но гибридная подрывная деятельность, попытка государственного переворота — да, такой риск есть", — сказал министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску.
Президент Украины Владимир Зеленский не отрицает вероятность вторжения российских войск в Приднестровье, поэтому премьер-министр Молдавии Дорин Речан считает, что надо готовиться к такому сценарию.
Украинские паблики сообщают, что ВСУ готовят инсценировку нападения на Украину со стороны Приднестровья с участием 260 военнослужащих.
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