FT: глава МИД Молдавии Попеску заявил, что Кишинёв не видит проблем в том, что ВСУ зайдут в Приднестровье

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В МИД Молдавии заявили, что военных рисков в ближайшем будущем на границе не видят. Об этом сообщает EADaily со ссылкой на Financial Times (FT). Однако в приграничных регионах республики на Приднестровском направлении замечены подразделения ВС Украины.

"Мы не видим риска военных сценариев на границе Молдавии в ближайшем будущем. Но гибридная подрывная деятельность, попытка государственного переворота — да, такой риск есть", — сказал министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску.

Президент Украины Владимир Зеленский не отрицает вероятность вторжения российских войск в Приднестровье, поэтому премьер-министр Молдавии Дорин Речан считает, что надо готовиться к такому сценарию.

Украинские паблики сообщают, что ВСУ готовят инсценировку нападения на Украину со стороны Приднестровья с участием 260 военнослужащих.