РВ: войска ВС РФ применили новую тактику уничтожения позиций ВСУ с помощью БТР МТЛБ

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы России продолжают активные боевые действия в зоне СВО на Украине. Военные корреспонденты "Русской Весны" проинформировали о новой тактике бойцов армии РФ.

Националисты Украины подошли к советскому многоцелевому плавающему бронетранспортёру МТЛБ ВС РФ, после чего он "разнёс в клочья" их позиции и военную технику. Военкоры опубликовали кадры с места событий. По их словам, на видеозаписях сам украинский боевик зафиксировал результат применения так называемой "мотолыги" со взрывчаткой.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ВС РФ уничтожили отряд ВСУ в ближнем бою. Противник понёс крупные потери в личном составе.