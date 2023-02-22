РИА Новости: отряд "Z" ВС России хоронит боевиков ВС Украины с помощью "Градов" под Кременной

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

У Кременной продолжаются ожесточённые бои. Ежедневно в регионе уничтожается около целой роты боевиков украинской армии. Реактивщики Западного военного округа (ЗВО) поддерживают огнём "Градов" пехоту на отрезке Сватово-Кременная.

Военнослужащий рассказал корреспонденту РИА Новости, что противник применяет в основном вооружение американского и европейского типа, которое специально подготовлено для ведения боевых действий, в том числе и с Россией.

"Плоды своей работы мы видим и понимаем в тот момент, когда пехота, разведка или спецназ передают нам "спасибо"", — сказал он, отметив, что преимущество в любом случае будет на стороне ВС России.