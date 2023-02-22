У Кременной продолжаются ожесточённые бои. Ежедневно в регионе уничтожается около целой роты боевиков украинской армии. Реактивщики Западного военного округа (ЗВО) поддерживают огнём "Градов" пехоту на отрезке Сватово-Кременная.
Военнослужащий рассказал корреспонденту РИА Новости, что противник применяет в основном вооружение американского и европейского типа, которое специально подготовлено для ведения боевых действий, в том числе и с Россией.
"Плоды своей работы мы видим и понимаем в тот момент, когда пехота, разведка или спецназ передают нам "спасибо"", — сказал он, отметив, что преимущество в любом случае будет на стороне ВС России.
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