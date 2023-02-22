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РИА Новости: отряд "Z" ВС России хоронит боевиков ВС Украины с помощью "Градов" под Кременной

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Силовые структуры

У Кременной продолжаются ожесточённые бои. Ежедневно в регионе уничтожается около целой роты боевиков украинской армии. Реактивщики Западного военного округа (ЗВО) поддерживают огнём "Градов" пехоту на отрезке Сватово-Кременная.

РИА Новости: отряд "Z" ВС России хоронит боевиков ВС Украины с помощью "Градов" под Кременной

Военнослужащий рассказал корреспонденту РИА Новости, что противник применяет в основном вооружение американского и европейского типа, которое специально подготовлено для ведения боевых действий, в том числе и с Россией.

"Плоды своей работы мы видим и понимаем в тот момент, когда пехота, разведка или спецназ передают нам "спасибо"", — сказал он, отметив, что преимущество в любом случае будет на стороне ВС России.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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