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Генерал Гурулёв: Зеленский должен бояться высунуть нос из бункера

Силовые структуры

Депутат Госдумы РФ, генерал-лейтенант Андрей Гурулёв эмоционально высказался в отношении украинского командования. Он уверен, что для дезорганизации управления Украиной и ВСУ надо начинать с президента Владимира Зеленского.

Генерал Гурулёв: Зеленский должен бояться высунуть нос из бункера

"Кто он для нас? Враг! Кто-то переживает, что из него сделают идола, да нам какая разница, его вперёд ногами вынесут, всё на этом. Его надо уничтожать вместе со всей сволочью, в том числе с Будановым, который сидит, рассказывает, что готовил теракты на нашей территории. В лучшем случае Зеленский должен бояться высунуть нос из бункера", — сказал генерал в эфире "Россия-1" в программе "Вечер с Владимиром Соловьёвым".

Депутат уверен, что России необходимо идти к поставленным целям. Надо брать один город или одну область и зачищать её от нацистов. Если задачей станет Киев, несмотря на то, что он "мать городов русских", то можно и там оставить руины, чтобы поставить российский флаг, считает чиновник.

"Все воюют так, почему мы заморачиваемся?", — резюмировал Гурулёв.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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