Гагин: Артёмовск стал центром утилизации ВСУ, а не городом-крепостью

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевики ВСУ не хотят уходить из Артёмовска, хотя каждый день обороны города стоит националистам огромного количества солдат, заявил Ян Гагин.

По словам советника врио главы ДНР Дениса Пушилина, все усилия украинской армии окажутся тщетными.

"Если говорить о ситуации по Артёмовску, они его обороняют, но в любом случае они его потеряют. За нами — правда, и мы сильнее", — пояснил он в интервью агентству РИА Новости.

Гагин отметил, что из населённого пункта не получилось сделать города-крепости, потому он превратился в "центр утилизации ВСУ, где ежедневно они утилизируют свою живую силу".

Ранее украинский офицер признал, что Артёмовск для войск Незалежной стал городом смерти, а русские наступают с трёх направлений.