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Гагин: Артёмовск стал центром утилизации ВСУ, а не городом-крепостью

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Силовые структуры

Боевики ВСУ не хотят уходить из Артёмовска, хотя каждый день обороны города стоит националистам огромного количества солдат, заявил Ян Гагин.

Гагин: Артёмовск стал центром утилизации ВСУ, а не городом-крепостью

По словам советника врио главы ДНР Дениса Пушилина, все усилия украинской армии окажутся тщетными.

"Если говорить о ситуации по Артёмовску, они его обороняют, но в любом случае они его потеряют. За нами — правда, и мы сильнее", — пояснил он в интервью агентству РИА Новости.

Гагин отметил, что из населённого пункта не получилось сделать города-крепости, потому он превратился в "центр утилизации ВСУ, где ежедневно они утилизируют свою живую силу".

Ранее украинский офицер признал, что Артёмовск для войск Незалежной стал городом смерти, а русские наступают с трёх направлений.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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