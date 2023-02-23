Несколько десятков бывших военнослужащих ВСУ, захваченных в плен российскими войсками, уже подали заявление на получение паспорта РФ, сообщили в силовом ведомстве Донецкой Народной Республики.
"Они прошли процедуру дактилоскопии для получения паспортов РФ и возможности войти в формируемый батальон имени Богдана Хмельницкого", — уточнил собеседник агентства ТАСС.
О формировании добровольческого батальона, состоящего из бывших украинских военнослужащих, было объявлено в ноябре 2022 года. Ожидается, что подразделение будет собрано из тех солдат ВСУ, которые добровольно сложили оружие и сдались в плен.
Ранее стало известно, что в России пройдёт первый суд над украинским военным, он обвиняется в расстреле гражданских лиц под Мариуполем.
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