Десятки украинских пленных хотят получить паспорта РФ для вступления в добробат ДНР

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Несколько десятков бывших военнослужащих ВСУ, захваченных в плен российскими войсками, уже подали заявление на получение паспорта РФ, сообщили в силовом ведомстве Донецкой Народной Республики.

"Они прошли процедуру дактилоскопии для получения паспортов РФ и возможности войти в формируемый батальон имени Богдана Хмельницкого", — уточнил собеседник агентства ТАСС.

О формировании добровольческого батальона, состоящего из бывших украинских военнослужащих, было объявлено в ноябре 2022 года. Ожидается, что подразделение будет собрано из тех солдат ВСУ, которые добровольно сложили оружие и сдались в плен.

Ранее стало известно, что в России пройдёт первый суд над украинским военным, он обвиняется в расстреле гражданских лиц под Мариуполем.