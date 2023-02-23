Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Татарский: наши трудности на фронте объясняются ленью и наплевательством генералов
Офицер Марочко: ВСУ усиливают позиции на Купянском и Лиманском направлениях
Во Франции описали "кульбиты" Байдена в КНР — "Шмякнулся, навернулся и ведёт мир к войне"
РИА Новости: эксперты предупреждают о возможном информационном теракте 23 февраля
Политик Янг: США превратили Украину в свою марионетку, управляемую вооружёнными нацистами
МО РФ: Украина готовит вторжение в Приднестровье с помощью "Азова"*, переодетого в форму ВС РФ
Замглавы МИД Галузин: переговоры по Украине возможны, когда Запад и Киев сложат оружие
Wirtualna Polska: Польша начала секретную операцию на Украине из-за нехватки сапёров в ВСУ
Гагин: Артёмовск стал центром утилизации ВСУ, а не городом-крепостью

Десятки украинских пленных хотят получить паспорта РФ для вступления в добробат ДНР

0:52
Силовые структуры

Несколько десятков бывших военнослужащих ВСУ, захваченных в плен российскими войсками, уже подали заявление на получение паспорта РФ, сообщили в силовом ведомстве Донецкой Народной Республики.

Десятки украинских пленных хотят получить паспорта РФ для вступления в добробат ДНР

"Они прошли процедуру дактилоскопии для получения паспортов РФ и возможности войти в формируемый батальон имени Богдана Хмельницкого", — уточнил собеседник агентства ТАСС.

О формировании добровольческого батальона, состоящего из бывших украинских военнослужащих, было объявлено в ноябре 2022 года. Ожидается, что подразделение будет собрано из тех солдат ВСУ, которые добровольно сложили оружие и сдались в плен.

Ранее стало известно, что в России пройдёт первый суд над украинским военным, он обвиняется в расстреле гражданских лиц под Мариуполем.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Путин взорвал информационную бомбу своим выступлением — Никифорова

Выступление Путина вызвало бурное обсуждение.

РИА Новости: президент РФ Путин взорвал информационную бомбу посланием Федеральному собранию
Генерал Романенко: Россия готовится бросить в зону СВО около 200 тысяч военных
Сотни тысяч военных бросит Россия в зону СВО уже в марте
Военные России разбили позиции морпехов ВСУ под Донецком
Боевиков ВСУ шокировала новая тактика ВС РФ: бронетранспортёр "разнёс в клочья" их позиции
Уникальная Инна Чурикова навсегда останется одной из величайших русских актрис в истории Анжела Якубовская Штурм Зимнего дворца: похмелье от победы Дмитрий Соколов Модуль "Наука" — рискованное предприятие или прорыв? Анастасия Жукова
Прогнозы Романа Костомарова больше не дают малейших поводов для оптимизма
Названы имена звёзд-патриотов
ЕС снова не нашёл замороженные резервы ЦБ РФ. "Где деньги, Эльвира?"
ЕС снова не нашёл замороженные резервы ЦБ РФ. "Где деньги, Эльвира?"
Последние материалы
Во Франции описали "кульбиты" Байдена в КНР — "Шмякнулся, навернулся и ведёт мир к войне"
РИА Новости: эксперты предупреждают о возможном информационном теракте 23 февраля
Global Research: Сорос наметил новую жертву — Индию готовят к госперевороту
Политик Янг: США превратили Украину в свою марионетку, управляемую вооружёнными нацистами
МО РФ: Украина готовит вторжение в Приднестровье с помощью "Азова"*, переодетого в форму ВС РФ
Замглавы МИД Галузин: переговоры по Украине возможны, когда Запад и Киев сложат оружие
Wirtualna Polska: Польша начала секретную операцию на Украине из-за нехватки сапёров в ВСУ
Гагин: Артёмовск стал центром утилизации ВСУ, а не городом-крепостью
РИА Новости: российские десантники в ЛНР применяют РСЗО "Град", чтобы минимизировать потери
В США обвинили ВСУ в применении кассетных бомб против бойцов ВС РФ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников