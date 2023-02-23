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Герой России Белов рассказал, как подбил 16 танков и уничтожил 200 боевиков в зоне СВО

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Силовые структуры

Экипажем российского танка Т-72 под командованием капитана Степана Белова в ходе специальной военной операции ВС РФ на Украине было подбито несколько десятков броневиков неприятеля.

Герой России Белов рассказал, как подбил 16 танков и уничтожил 200 боевиков в зоне СВО

С февраля 2022 года его боевая машина на передовой уничтожала не только технику врага, но и ликвидировала более 200 человек личного состава боевиков.

"С 24 февраля по настоящее время моим экипажем уничтожено 16 танков, 4 БМП, 10 легкобронированных целей", — перечислил Белов в интервью изданию "Звезда".

За свои заслуги военнослужащий был награждён орденом Мужества, званием Героя России и сейчас занимает должность начальника танкового батальона.

Ранее стало известно, что десятки украинских военнопленных изъявили желание получить паспорта РФ и вступить в добровольческий батальон ДНР.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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