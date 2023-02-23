Герой России Белов рассказал, как подбил 16 танков и уничтожил 200 боевиков в зоне СВО

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Экипажем российского танка Т-72 под командованием капитана Степана Белова в ходе специальной военной операции ВС РФ на Украине было подбито несколько десятков броневиков неприятеля.

С февраля 2022 года его боевая машина на передовой уничтожала не только технику врага, но и ликвидировала более 200 человек личного состава боевиков.

"С 24 февраля по настоящее время моим экипажем уничтожено 16 танков, 4 БМП, 10 легкобронированных целей", — перечислил Белов в интервью изданию "Звезда".

За свои заслуги военнослужащий был награждён орденом Мужества, званием Героя России и сейчас занимает должность начальника танкового батальона.

Ранее стало известно, что десятки украинских военнопленных изъявили желание получить паспорта РФ и вступить в добровольческий батальон ДНР.