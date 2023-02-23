Экипажем российского танка Т-72 под командованием капитана Степана Белова в ходе специальной военной операции ВС РФ на Украине было подбито несколько десятков броневиков неприятеля.
С февраля 2022 года его боевая машина на передовой уничтожала не только технику врага, но и ликвидировала более 200 человек личного состава боевиков.
"С 24 февраля по настоящее время моим экипажем уничтожено 16 танков, 4 БМП, 10 легкобронированных целей", — перечислил Белов в интервью изданию "Звезда".
За свои заслуги военнослужащий был награждён орденом Мужества, званием Героя России и сейчас занимает должность начальника танкового батальона.
Ранее стало известно, что десятки украинских военнопленных изъявили желание получить паспорта РФ и вступить в добровольческий батальон ДНР.
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