РВ: штурмовые группы войск ВС РФ продвинулись в Марьинке

В Марьинке продолжаются ожесточённые бои несколько месяцев. Вооружённые силы России выбивают противника из превратившегося в руины города.

В населённом пункте работает артиллерия, наносятся удары по позициями ВСУ. Военные корреспонденты "Русской Весны" отмечают, что за прошедшие годы Марьинка не только была местом, откуда регулярно велись обстрелы Донецка, но и превратилась в мощный укрепрайон украинских боевиков.

Ранее сообщалось, что войска ВС РФ применили новую тактику уничтожения позиций ВСУ с помощью бронетранспортёра МТЛБ. Он "разнёс в клочья" военную технику Украины.