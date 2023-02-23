В Марьинке продолжаются ожесточённые бои несколько месяцев. Вооружённые силы России выбивают противника из превратившегося в руины города.
В населённом пункте работает артиллерия, наносятся удары по позициями ВСУ. Военные корреспонденты "Русской Весны" отмечают, что за прошедшие годы Марьинка не только была местом, откуда регулярно велись обстрелы Донецка, но и превратилась в мощный укрепрайон украинских боевиков.
Ранее сообщалось, что войска ВС РФ применили новую тактику уничтожения позиций ВСУ с помощью бронетранспортёра МТЛБ. Он "разнёс в клочья" военную технику Украины.
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