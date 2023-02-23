Штурмовые подразделения ВДВ России в паре с бронегруппами на боевых машинах десанта (БМД-2К) и миномётными расчётами артиллеристов взяли штурмом опорный пункт боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ), который предварительно заметила разведка. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны".
Также публикуется и видео, представленное Минобороны РФ. О своей работе и выполнении поставленной задачи рассказал командир бронегруппы Илья.
В результате успешной проведённой операции десантники захватили трофейное вооружение и уничтожили большое количество украинских националистов.
Ранее российские военные ворвались на позиции морпехов из 36-й бригады ВСУ под Донецком, которые от страха надели на свою форму шевроны Новороссии.
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