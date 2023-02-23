РВ: бронегруппы ВДВ вместе с миномётными расчётами и штурмовиками взяли опорный пункт ВСУ

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Штурмовые подразделения ВДВ России в паре с бронегруппами на боевых машинах десанта (БМД-2К) и миномётными расчётами артиллеристов взяли штурмом опорный пункт боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ), который предварительно заметила разведка. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны".

Также публикуется и видео, представленное Минобороны РФ. О своей работе и выполнении поставленной задачи рассказал командир бронегруппы Илья.

В результате успешной проведённой операции десантники захватили трофейное вооружение и уничтожили большое количество украинских националистов.

Ранее российские военные ворвались на позиции морпехов из 36-й бригады ВСУ под Донецком, которые от страха надели на свою форму шевроны Новороссии.