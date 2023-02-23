В ДНР около 200 пленных ВСУ добровольно перешли на сторону России

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В ряды бойцов формируемого в Донецкой Народной Республике (ДНР) добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого готовы встать порядка двухсот украинских военнопленных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя силовых структур Республики.

По словам собеседника издания, подразделение изначально было сформировано небольшое, однако сейчас число желающих вступить в него продолжает расти. На эту минуту уже готовы отправиться на фронт воевать за Россию около 200 человек.

Источник отметил, что сейчас ведётся работа по урегулированию некоторых юридических вопросов, связанных с документами бывших солдат вооружённых сил Украины (ВСУ).

Ранее стало известно, что украинское командование приняло решение отправить на передовую в зону СВО группу военкомов из четырёх областей.