В Белгородской области упал самолёт Су-25 Минобороны РФ, лётчик погиб

В Белгородской области разбился российский военный самолёт. ЧП произошло в Валуйском городском округе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

ЧП подтвердили и в Минобороны РФ. Сообщается, что на месте работают спасатели.

По данным "Базы", штурмовик Су-25 упал на сарай с сеном, начался пожар, постройка сгорела. Пилот смог катапультироваться, за ним выслали борт санавиации.

Позже в Минобороны сообщили, что самолёт упал в безлюдной местности после возвращения на аэродром базирования, лётчик погиб.