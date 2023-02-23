В Белгородской области разбился российский военный самолёт. ЧП произошло в Валуйском городском округе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
ЧП подтвердили и в Минобороны РФ. Сообщается, что на месте работают спасатели.
По данным "Базы", штурмовик Су-25 упал на сарай с сеном, начался пожар, постройка сгорела. Пилот смог катапультироваться, за ним выслали борт санавиации.
Позже в Минобороны сообщили, что самолёт упал в безлюдной местности после возвращения на аэродром базирования, лётчик погиб.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.