Российские военные уничтожили бронеавтомобиль КрАЗ "Спартан" вооружённых сил Украины в районе Артёмовска (Бахмута). Об этом сообщают военные корреспонденты "Русской Весны".
В соцсетях также появилось видео, снятое самими всушниками. Редакция не публикует его из-за присутствия нецензурной лексики.
Отмечается, что машина серьёзно пострадала, а чтобы её эвакуировать украинцы пригнали бронетранспортёр-тягач МТЛБ.
Ранее появилось видео штурма опорного пункта ВСУ российскими десантниками совместно с бронегруппами на боевых машинах десанта и миномётными расчётами артиллеристов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.