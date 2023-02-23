РВ: военные России уничтожили бронеавтомобиль КрАЗ "Спартан" ВСУ в районе Артёмовска

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные уничтожили бронеавтомобиль КрАЗ "Спартан" вооружённых сил Украины в районе Артёмовска (Бахмута). Об этом сообщают военные корреспонденты "Русской Весны".

В соцсетях также появилось видео, снятое самими всушниками. Редакция не публикует его из-за присутствия нецензурной лексики.

Отмечается, что машина серьёзно пострадала, а чтобы её эвакуировать украинцы пригнали бронетранспортёр-тягач МТЛБ.

Ранее появилось видео штурма опорного пункта ВСУ российскими десантниками совместно с бронегруппами на боевых машинах десанта и миномётными расчётами артиллеристов.