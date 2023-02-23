Скончался пилот Су-25, разбившегося в Белгородской области — Минобороны

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Министерство обороны РФ прокомментировало инцидент с упавшим в Белгородской области самолётом Су-25.

По словам представителей ведомства, штурмовик Су-25 потерпел катастрофу при возвращении на аэродром базирования в Белгородской области. Причиной катастрофы стала техническая неисправность.

Пилот смог катапультироваться, но при приземлении получил множественные травмы и погиб.

Самолет упал в безлюдной местности в Валуйском районе. При падении штурмовик врезался в сарай с сеном. Никто из местных жителей не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области разбился российский военный самолёт.