Страна.ua: в Киеве прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога

0:33 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

После объявления воздушной тревоги в украинской столице прогремели взрывы.

Как сообщает "Страна.ua", в сторону Киева двигался неизвестный воздушный объект, который, по предварительным данным, был сбит.

Официальные власти и экстренные службы пока не комментировали ситуацию.

Издание также отмечает, что в Киеве руководители некоторых компаний перевели своих сотрудников на удалённый режим работы, опасаясь массированного удара 23-24 февраля.