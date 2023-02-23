После объявления воздушной тревоги в украинской столице прогремели взрывы.
Как сообщает "Страна.ua", в сторону Киева двигался неизвестный воздушный объект, который, по предварительным данным, был сбит.
Официальные власти и экстренные службы пока не комментировали ситуацию.
Издание также отмечает, что в Киеве руководители некоторых компаний перевели своих сотрудников на удалённый режим работы, опасаясь массированного удара 23-24 февраля.
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