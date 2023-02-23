Финляндия пообещала передать Украине три танка Leopard 2

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Минобороны Финляндии заявили, что Киев получит от властей страны три танка Leopard 2. Также в военном ведомстве пообещали обучить украинских солдат применять эту технику.

Как отметили в министерстве, всего существует 13 пакетов помощи ВСУ на сумму свыше 750 миллионов евро. При этом чиновники не сообщали детали мер поддержки.

"По оперативным причинам и для обеспечения безопасной доставки", — объяснили в МО.

Ранее глава Минобороны Испании Маргарита Роблес сказала, что ВСУ получат от Мадрида шесть танков танков Leopard 2A4.