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Финляндия пообещала передать Украине три танка Leopard 2

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Силовые структуры

В Минобороны Финляндии заявили, что Киев получит от властей страны три танка Leopard 2. Также в военном ведомстве пообещали обучить украинских солдат применять эту технику.

Финляндия пообещала передать Украине три танка Leopard 2

Как отметили в министерстве, всего существует 13 пакетов помощи ВСУ на сумму свыше 750 миллионов евро. При этом чиновники не сообщали детали мер поддержки.

"По оперативным причинам и для обеспечения безопасной доставки", — объяснили в МО.

Ранее глава Минобороны Испании Маргарита Роблес сказала, что ВСУ получат от Мадрида шесть танков танков Leopard 2A4.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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