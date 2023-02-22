Глава Минобороны Испании: ВСУ получат от Мадрида шесть танков Leopard 2A4

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Руководитель Минобороны Испании Маргарита Роблес сообщила, что власти страны передадут Киеву шесть танков Leopard 2A4. Это число может увеличиться, если возникнет соответствующая необходимость, добавила министр.

"Мадрид направит Украине боевые танки Leopard 2А4", — отметили в Europa Press.

Ранее лидер Польши Анджей Дуда предупредил о недостатке запчастей для танков Leopard, которые должны получить ВСУ. Как подчеркнул политик, необходимые компоненты производят в ФРГ. У компаний возникли сложности, добавил президент.