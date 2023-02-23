Украинский блогер присвоил 340 тысяч гривен, предназначенных для войск ВСУ

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Полиция задержала блогера, который подозревается в присвоении 340 тысяч гривен, которые были собраны на нужды ВСУ. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

По мнению следствия, мужчина вёл развлекательные стримы на разных интернет-платформах и получал за это деньги. Для вывода средств он сотрудничал с сайтом, у которого блогер обнаружил уязвимость программного обеспечения. Мужчина воспользовался этим.

"Получив несанкционированный доступ к его виртуальному кошельку, вывел оттуда почти 340 000 гривен, которые предназначались для военных", — проинформировала полиция.

Мужчине грозит лишение свободы до семи лет.