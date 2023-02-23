Марков о ситуации под Бахмутом: "Это не наступление России, а активная оборона"

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Политолог Сергей Марков объяснил, какую задачу, по его мнению, поставили и успешно выполняют ВС РФ под Бахмутом.

Марков сравнил противостояние в Бахмуте с Курской дугой. Он считает, что главная цель российской армии на данном участке фронта "перемолоть ВСУ".

"Бахмут — это не наступление России, а активная оборона", — написал политолог в своём микроблоге.

Он считает, что Вооружённым силам РФ удалось сорвать наступления украинской армии на Сватово и на Мелитополь, так как ВСУ перетянули силы на Бахмут.

Марков уверен, что спешить России на этом направлении не нужно.

Ранее Сергей Марков заявил, что Владимир Путин в Лужниках намекнул на долгожданное большое наступление армии России.