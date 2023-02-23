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Киев объявил о своих агентах в ближайшем окружении Путина

Силовые структуры

В Кремле якобы становится всё больше людей, кто желает сотрудничать со спецслужбами Украины.

Киев объявил о своих агентах в ближайшем окружении Путина

Об этом сообщил глава Главного управления разведки Минобороны Украины генерал Кирилл Буданов.

Он дал комментарий недавним словам сотрудника ГУР Андрея Черняка, который заявил, что в ближайшем окружении лидера РФ Владимира Путина есть люди, которые сотрудничают с ГУР.

"Это был вопрос, который задал представитель прессы. Он получил на него абсолютно прямой ответ. Не раскрыли ни фамилий, никого. Разумеется, и вам я тоже их не назову", — подчеркнул Буданов.

На вопрос "много ли агентов ГУР в окружении Путина", он сказал, что они есть, но количество умалчивается. Поскольку ситуация в РФ ухудшается с каждым днём, то находить людей, идущих на сотрудничество, становится легче, подытожил глава украинского ведомства.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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