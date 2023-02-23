Киев объявил о своих агентах в ближайшем окружении Путина

В Кремле якобы становится всё больше людей, кто желает сотрудничать со спецслужбами Украины.

Об этом сообщил глава Главного управления разведки Минобороны Украины генерал Кирилл Буданов.

Он дал комментарий недавним словам сотрудника ГУР Андрея Черняка, который заявил, что в ближайшем окружении лидера РФ Владимира Путина есть люди, которые сотрудничают с ГУР.

"Это был вопрос, который задал представитель прессы. Он получил на него абсолютно прямой ответ. Не раскрыли ни фамилий, никого. Разумеется, и вам я тоже их не назову", — подчеркнул Буданов.

На вопрос "много ли агентов ГУР в окружении Путина", он сказал, что они есть, но количество умалчивается. Поскольку ситуация в РФ ухудшается с каждым днём, то находить людей, идущих на сотрудничество, становится легче, подытожил глава украинского ведомства.