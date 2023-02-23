Оператор ПТРК 58 обСпН послал пламенный привет танку ВСУ

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В зоне СВО боец из 58 отдельного батальона специального назначения точным выстрелом поразил танк противника. Все происходящее было снято на видео.

На кадрах видно, как оператор ПТРК засекает приближающийся к российским позициям танк противника. Боевики используют для маскировки рельеф местности и деревья. Однако, на приборах их передвижения отчётливо видны.

Наведя на танк прицел, оператор производит выстрел противотанковой ракетой. Цель уничтожена.

Ранее сообщалось, что танк Т-72 ВС РФ выдержал прямое попадание украинской ракеты и остался цел.