В зоне СВО боец из 58 отдельного батальона специального назначения точным выстрелом поразил танк противника. Все происходящее было снято на видео.
На кадрах видно, как оператор ПТРК засекает приближающийся к российским позициям танк противника. Боевики используют для маскировки рельеф местности и деревья. Однако, на приборах их передвижения отчётливо видны.
Наведя на танк прицел, оператор производит выстрел противотанковой ракетой. Цель уничтожена.
Ранее сообщалось, что танк Т-72 ВС РФ выдержал прямое попадание украинской ракеты и остался цел.
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