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Поддубный: потери ВСУ в районе Артёмовска — около 500 человек в сутки

0:44
Силовые структуры

Потери вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе Артёмовска (Бахмута) составляют около 500 человек в сутки. Об этом заявил военный журналист Евгений Поддубный в своём Telegram-канале.

Поддубный: потери ВСУ в районе Артёмовска — около 500 человек в сутки

Чтобы компенсировать потери, киевский режим часто бросает в бой мобилизованных, которые не прошли обучение, добавил репортёр.

По его словам, удавка будущего окружения укреплённого района ВСУ в Бахмуте затягивается всё сильнее.

"Уже гарнизон режима испытывает сложности со снабжением. И при развитии успеха штурмов вопрос обеспечения подкреплением и боеприпасами будет для противника ключевым", — заключил военкор.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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