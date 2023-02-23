Потери вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе Артёмовска (Бахмута) составляют около 500 человек в сутки. Об этом заявил военный журналист Евгений Поддубный в своём Telegram-канале.
Чтобы компенсировать потери, киевский режим часто бросает в бой мобилизованных, которые не прошли обучение, добавил репортёр.
По его словам, удавка будущего окружения укреплённого района ВСУ в Бахмуте затягивается всё сильнее.
"Уже гарнизон режима испытывает сложности со снабжением. И при развитии успеха штурмов вопрос обеспечения подкреплением и боеприпасами будет для противника ключевым", — заключил военкор.
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