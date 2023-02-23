Военные корреспонденты "Русской Весны" заявили, что Вооружённые силы Российской Федерации в ходе спецоперации продвигаются к Угледару Донецкой Народной Республики.
"Танкисты морской пехоты сокрушают украинских боевиков в лесополосах", — написали в Telegram-канале издания.
Вместе с этим журналисты отметили, что ВСУ стягивают дополнительные силы и намерены остановить наступление армии РФ.
Ранее военкоры WarGonzo объяснили, почему российским военным сложно продвигаться на Угледарском направлении. Причиной послужили особенности местности, отметили в Telegram-канале.
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Выступление Путина вызвало бурное обсуждение.