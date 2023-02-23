РВ: армия России продвигается к Угледару, ВСУ подтягивают резервы

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военные корреспонденты "Русской Весны" заявили, что Вооружённые силы Российской Федерации в ходе спецоперации продвигаются к Угледару Донецкой Народной Республики.

"Танкисты морской пехоты сокрушают украинских боевиков в лесополосах", — написали в Telegram-канале издания.

Вместе с этим журналисты отметили, что ВСУ стягивают дополнительные силы и намерены остановить наступление армии РФ.

Ранее военкоры WarGonzo объяснили, почему российским военным сложно продвигаться на Угледарском направлении. Причиной послужили особенности местности, отметили в Telegram-канале.