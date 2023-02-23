Европейский Союз подсел на "дорогой наркотик" — американский газ. Теперь страны Евросоюза испытывают рекордную инфляцию.
Об этом сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Дипломат подчеркнул, что Брюссель "проглотил" подрыв трубопроводов "Северный поток" и сейчас пытается замести следы.
США и ЕС, наращивая поставки оружия киевской власти, приближают мир к самоубийственному конфликту, сказал Небензя. А отношений РФ и Евросоюза уже нет, отметил он.
В Европейском Союзе обсуждается, как лучше расчленить и уничтожить РФ, подытожил российский политик.
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Выступление Путина вызвало бурное обсуждение.