RT: Евросоюз подсел на "дорогой наркотик" — американский газ

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Европейский Союз подсел на "дорогой наркотик" — американский газ. Теперь страны Евросоюза испытывают рекордную инфляцию.

Об этом сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Дипломат подчеркнул, что Брюссель "проглотил" подрыв трубопроводов "Северный поток" и сейчас пытается замести следы.

США и ЕС, наращивая поставки оружия киевской власти, приближают мир к самоубийственному конфликту, сказал Небензя. А отношений РФ и Евросоюза уже нет, отметил он.

В Европейском Союзе обсуждается, как лучше расчленить и уничтожить РФ, подытожил российский политик.