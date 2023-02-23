Спикер ВСУ Гуменюк дала понять, что украинская армия наносит удары по Мариуполю

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Спикер Оперативного командования "Юг" вооружённых сил Украины (ВСУ) Наталья Гуменюк дала понять, что украинская армия наносит удары по Мариуполю.

Так, она заявила, что это направление для ВСУ "уже не является абсолютно недостижимым".

Напомним, о взрывах в Мариуполе сообщалось ранее. Однако считалось, что у ВСУ нет вооружений, способных выстрелить на такое расстояние от линии фронта.

Украинские боевики в ночь на 22 февраля нанесли удар по ряду тыловых городов ДНР, в том числе и по Мариуполю. Атаки были отражены ПВО. Предположительно, били из какого-то нового дальнобойного оружия.