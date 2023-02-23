Экстренное заявление Минобороны РФ: Киев активизировал подготовку к вторжению в Приднестровье

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Минобороны России в вечернем экстренном заявлении сообщило, что Киев активизировал подготовку к вторжению в Приднестровье.

ВСУ эту акцию проведёт в ответ на якобы наступление ВС РФ с территории ПМР.

МО России сейчас фиксирует значительное скопление личного состава и техники украинской армии вблизи украинско-приднестровской границы. Боевики ВСУ развертывают артиллерию на огневых позициях, наращивают полеты беспилотной авиации над территорией Приднестровья.

"Реализация планируемой провокации Украинских властей несет прямую угрозу российскому миротворческому контингенту, развернутому на законных основаниях в Приднестровье", — отметили в военном ведомстве.

Российская армия адекватно отреагирует на провокацию националистов, подытожили в Минобороны РФ.