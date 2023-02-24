Президент Украины Владимир Зеленский назвал ситуацию на Восточном направлении очень "трудной и болезненной". А на Южном — очень опасной.
Как подчеркнул глава Незалежной, ВСУ "делают всё", чтобы выдержать натиск российских войск.
"Ситуация на востоке очень трудная. Болезненная. Но мы делаем всё, чтобы выдержать", — пояснил Зеленский в своём обращении.
Он подчеркнул, что проблемы у ВСУ не только на Восточном, но и Южном направлении и назвал ситуацию там крайне "опасной".
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