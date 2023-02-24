Зеленский: ситуация на Восточном направлении очень трудная и болезненная

0:35 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ситуацию на Восточном направлении очень "трудной и болезненной". А на Южном — очень опасной.

Как подчеркнул глава Незалежной, ВСУ "делают всё", чтобы выдержать натиск российских войск.

"Ситуация на востоке очень трудная. Болезненная. Но мы делаем всё, чтобы выдержать", — пояснил Зеленский в своём обращении.

Он подчеркнул, что проблемы у ВСУ не только на Восточном, но и Южном направлении и назвал ситуацию там крайне "опасной".