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Подоляка: в зоне СВО готовится решающее сражение за Харьковскую область

Силовые структуры

Российские войска и боевики ВСУ проводят подготовку к решающему сражению в Харьковской области, заявил военный эксперт Юрий Подоляка.

Подоляка: в зоне СВО готовится решающее сражение за Харьковскую область

"Сегодня наша артиллерия севернее Купянска очень сильно работала по Западному берегу Оскола", — сообщил специалист в своём Telegram-канале.

По его словам, гостиницы Харькова в спешном порядке превращают в госпитали и переоборудуют для принятия раненых. Также командование ВСУ приказало срочно усилить обе имеющиеся линии обороны на западе Печенежского водохранилища, для чего там возводятся новые укрепления.

Ранее стало известно, что российской артиллерией были уничтожены американские гаубицы М777, которые только прибыли на линию боевого соприкосновения после ремонта в Польше.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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