Подоляка: в зоне СВО готовится решающее сражение за Харьковскую область

Российские войска и боевики ВСУ проводят подготовку к решающему сражению в Харьковской области, заявил военный эксперт Юрий Подоляка.

"Сегодня наша артиллерия севернее Купянска очень сильно работала по Западному берегу Оскола", — сообщил специалист в своём Telegram-канале.

По его словам, гостиницы Харькова в спешном порядке превращают в госпитали и переоборудуют для принятия раненых. Также командование ВСУ приказало срочно усилить обе имеющиеся линии обороны на западе Печенежского водохранилища, для чего там возводятся новые укрепления.

Ранее стало известно, что российской артиллерией были уничтожены американские гаубицы М777, которые только прибыли на линию боевого соприкосновения после ремонта в Польше.