Москва не позволит альянсу НАТО снабдить Киев военными самолётами, объяснив, что все аэродромы и авиационные базы на Украине будут уничтожаться.
Об этом сообщил военно-политический эксперт Яков Кедми.
Он сослался на уничтожение украинского аэродрома с базировавшимися МиГ-29. Удар был нанесён российскими ракетами Х-22. Это наглядная демонстрация перспектив попыток киевского режима и Запада создать дееспособные ВВСУ.
"Россия чётко сказала тем, кто может понять: не могут существовать на территории Украины военные аэродромы, с которых могут взлетать самолёты. Всё будет уничтожено! А тем, кто не может этого понять, уже ничего не поможет", — в студии ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" сказал Кедми.
НАТО могут предоставить свои авиабазы, но на это у России заготовлен неприятный ответ — для них есть другие средства, подчеркнул Кедми.
По его словам, США с 2014 года оказались в более худшем положении, чем были до СВО — РФ не оставила Штатам шансов превратить Крым в базу НАТО, а антироссийская задумка "Украина" постепенно прекращает своё существование.
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