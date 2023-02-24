Кедми: Россия элегантно закрыла все вопросы о ВВС Украины с самолётами НАТО

1:18 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Москва не позволит альянсу НАТО снабдить Киев военными самолётами, объяснив, что все аэродромы и авиационные базы на Украине будут уничтожаться.

Об этом сообщил военно-политический эксперт Яков Кедми.

Он сослался на уничтожение украинского аэродрома с базировавшимися МиГ-29. Удар был нанесён российскими ракетами Х-22. Это наглядная демонстрация перспектив попыток киевского режима и Запада создать дееспособные ВВСУ.

"Россия чётко сказала тем, кто может понять: не могут существовать на территории Украины военные аэродромы, с которых могут взлетать самолёты. Всё будет уничтожено! А тем, кто не может этого понять, уже ничего не поможет", — в студии ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" сказал Кедми.

НАТО могут предоставить свои авиабазы, но на это у России заготовлен неприятный ответ — для них есть другие средства, подчеркнул Кедми.

По его словам, США с 2014 года оказались в более худшем положении, чем были до СВО — РФ не оставила Штатам шансов превратить Крым в базу НАТО, а антироссийская задумка "Украина" постепенно прекращает своё существование.