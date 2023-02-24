РИА Новости: Минобороны Белоруссии сообщило о выдвижении ракетного подразделения "в назначенный район"

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Министерство обороны Белоруссии информирует о выдвижении одного из ракетных подразделений страны "в назначенный район".

Об этом сообщает РИА Новости.

Ракетное подразделение перемещается на место дислокации в рамках мероприятий боевой готовности, отмечает издание. На позициях будут отработаны комплексы мероприятий по оборудованию района стартовых позиций и подготовлена военная техника к боевому применению.

Ранее Минобороны России выпустило экстренное заявление, что киевская власть активизировала подготовку к вторжению в Приднестровье.