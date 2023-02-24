РИА Новости: Дуда счел предложения КНР по украинскому урегулированию возможным путём к миру

Президент Польши Анджей Дуда вопреки ожиданиям Киева счёл предложения Китая по украинскому урегулированию возможным путём к миру.

"Нельзя игнорировать такую большую силу, какой является Китай", — цитирует польского лидера РИА Новости.

Ранее китайский МИД КНР опубликовал документ по урегулированию украинского кризиса. В частности, в нём китайцы призвали "прекратить боевые действия, отказаться от менталитета холодной войны и уважать законные интересы безопасности всех стран, возобновить прямой диалог между Москвой и Киевом, противостоять политизации мировой экономики и её применению в качестве оружия, противодействовать применению или угрозе применения ядерного и биологического оружия".

Также Пекин выступил против злоупотребления односторонними санкциями.