Президент Польши Анджей Дуда вопреки ожиданиям Киева счёл предложения Китая по украинскому урегулированию возможным путём к миру.
"Нельзя игнорировать такую большую силу, какой является Китай", — цитирует польского лидера РИА Новости.
Ранее китайский МИД КНР опубликовал документ по урегулированию украинского кризиса. В частности, в нём китайцы призвали "прекратить боевые действия, отказаться от менталитета холодной войны и уважать законные интересы безопасности всех стран, возобновить прямой диалог между Москвой и Киевом, противостоять политизации мировой экономики и её применению в качестве оружия, противодействовать применению или угрозе применения ядерного и биологического оружия".
Также Пекин выступил против злоупотребления односторонними санкциями.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Премьер-министр Эстонии Каллас заявила, что Россия останется участником договора о ядерном вооружении.