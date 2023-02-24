Полковник Алёхин спрогнозировал изменения в Харьковской области в районе Купянска и Изюма

1:31 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

По словам полковника запаса Геннадия Алёхина, российские военные имеют тактический успех на кременском и сватовском направлении в районе Изюма и Купянска.

В результате активных наступательных действий ВС РФ "поддавливают" украинские позиции, контролируя уже порядка 20 населённых пунктов Харьковской области, отметил полковник.

Алёхин уверен, что в ближайшее время на этом участке "что-то произойдёт", если основываться на динамике боевых действий и конфигурации линии соприкосновения.

Однако что именно должно произойти, сказать сложно, потому что боевые действия в Харьковской области напоминают броуновское движение и ни у кого нет достоверных сведений о намерениях противника.

Однако Алёхин призвал не забывать, что тактическая инициатива здесь — у ВС РФ, и овладение стратегической инициативой тоже возможно при определённых обстоятельствах.

"Мы нанесем главный, отвлекающий и вспомогательный удар. Но нам сложно, потому что в условиях современной войны хорошо работают все виды разведки (космическая, стратегическая и агентурная). Все зависит от слаженной работы наших подразделений", — сказал Алёхин в беседе с "Украиной.ру".

Подобный удар будет логичным, но его нужно будет нанести быстро, чтобы успеть передислоцироваться в другое место, добавил полковник.