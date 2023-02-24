Разведка Британии: Россия начала новый этап в боевых действиях на Украине

1:10 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Россия начала новый этап в вооружённом конфликте с Украиной. Об этом говорится в свежем отчёте британской разведки, который цитирует украинское издание "Страна".

Всего эксперты из MI-6 выделяют три этапа в конфликте.

По их мнению, стратегическая цель России на Украине, была направлена на "контроль своего соседа" с 2014 года.

Год назад произошёл поворот — РФ начала специальную военную операцию и попыталась "захватить всю страну и свергнуть её правительство", заявляют лондонские эксперты.

"Теперь российское руководство, "вероятно, проводит долгосрочную операцию, рассчитывая на то, что преимущества России в населении и ресурсах в конечном итоге истощат Украину", — считают британские разведчики.

По их мнению, Кремль в последние недели готовится вести военные действия на истощение в надежде, в первую очередь, на ослабление украинской армии, а не на "захват новых значительных территорий".

Ранее три российских военных эксперта подвели итоги года, прошедшего с момента начала СВО.