Российский танк выиграл необычную дуэль у украинского в районе Кременной

На фронте в районе Сватово-Кременная пока нет активных наступательных действий, их серьёзно ограничивает огромное количество мин, которые дистанционно разбросали украинцы. Но накануне там произошла интересная танковая дуэль. Об этом рассказал в своём Telegram-канале военный корреспондент "Старше Эдды".

Репортёр отметил, что в этом районе, несмотря на ограниченное количество боеприпасов, довольно эффективно действуют российские артиллеристы. Хотя никуда не делось и умение боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ) пользоваться ею.

А вчера, по словам военкора, произошла интересная танковая дуэль.

"Наш танк выехал на два украинских, стороны обменялись выстрелами и одновременно откатились. Можем считать, что мы победили, так как нас было меньше. Вроде как было попадание в один украинский танк, но насколько оно серьёзное непонятно, тем более он уехал своим ходом", — описал события автор канала.