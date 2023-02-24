Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
РИА Новости: США искренне верят в слабость своих противников — России и Китая
Министр обороны Тайваня Цю Гочжэн заявил о подготовке острова к войне с Китаем
Кива не исключает использование Москвой ракет с малым ядерным зарядом для предотвращения наступления ВСУ на Крым
Бойцы ВС РФ устроили залпы из автоматов и пулемётов в честь певца SHAMANа
Боррель: Евросоюз не использует Украину для разрушения России
РИА Новости: РФ отразила беспрецедентный удар коллективного Запада по экономике
Разведка Британии: Россия начала новый этап в боевых действиях на Украине
Медведев заявил, что никаких фундаментальных договорённостей по Украине не будет
Полковник Алёхин спрогнозировал изменения в Харьковской области в районе Купянска и Изюма

Российский танк выиграл необычную дуэль у украинского в районе Кременной

Силовые структуры

На фронте в районе Сватово-Кременная пока нет активных наступательных действий, их серьёзно ограничивает огромное количество мин, которые дистанционно разбросали украинцы. Но накануне там произошла интересная танковая дуэль. Об этом рассказал в своём Telegram-канале военный корреспондент "Старше Эдды".

Российский танк выиграл необычную дуэль у украинского в районе Кременной

Репортёр отметил, что в этом районе, несмотря на ограниченное количество боеприпасов, довольно эффективно действуют российские артиллеристы. Хотя никуда не делось и умение боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ) пользоваться ею.

А вчера, по словам военкора, произошла интересная танковая дуэль.

"Наш танк выехал на два украинских, стороны обменялись выстрелами и одновременно откатились. Можем считать, что мы победили, так как нас было меньше. Вроде как было попадание в один украинский танк, но насколько оно серьёзное непонятно, тем более он уехал своим ходом", — описал события автор канала.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Не обсуждается: Эстония запретила России приостанавливать договор о ядерном вооружении

Премьер-министр Эстонии Каллас заявила, что Россия останется участником договора о ядерном вооружении.

Эстония запретила Москве приостанавливать договор СНВ-3: "Это не обсуждается!"
Wirtualna Polska: Польша начала секретную операцию на Украине из-за нехватки сапёров в ВСУ
Польша начала секретную операцию на Украине — WP
Киевский режим активизировал подготовку к вторжению в Приднестровье
Сенатор Нарусова заступилась за артистов, которых "выдавливают из страны"
Уникальная Инна Чурикова навсегда останется одной из величайших русских актрис в истории Анжела Якубовская Штурм Зимнего дворца: похмелье от победы Дмитрий Соколов Модуль "Наука" — рискованное предприятие или прорыв? Анастасия Жукова
Названа продолжительность жизни новобранцев в Артёмовске
Появилось полное видео атаки начинённой взрывчаткой МТ-ЛБ
"Каком кверху": Серебряков резко ответил на вопросы журналистов
"Каком кверху": Серебряков резко ответил на вопросы журналистов
Последние материалы
На Западе повернули вспять отмену русской культуры
Дуда счёл предложения КНР по украинскому урегулированию возможным путём к миру
РИА Новости: Западный ИИ ненавидит Россию на уровне своего ДНК
Немцы возмутились словами Бербок о "желании России продолжить конфликт на Украине"
МК: три военных эксперта назвали самые острые моменты СВО
Путин выбрал 40 россиян, которые войдут в состав Общественной палаты
RP: большинство граждан Польши отказываются воевать за собственную страну
Daily Mail: в годовщину спецоперации немцы будут протестовать против поставок оружия Киеву
Минобороны Белоруссии сообщило о выдвижении ракетного подразделения "в назначенный район"
В Китае предложили разделить Украину по центру Киева, по примеру послевоенной Германии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников