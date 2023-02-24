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Жители Украины выкладывают кресты из соли для защиты от ударов ВС РФ

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Силовые структуры

На Украине нашли способ защиты от ракет Вооружённых сил России. Жители некоторых районов начали выкладывать на земле кресты из солы, создав "щиты". Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Солевые кресты на Украине
Солевые кресты на Украине

Украинцы верят, что такой способ отгонит прочь российские ракеты. Пользователи Сети отмечают, что такие знаки на земле очень хорошо заметны для разведывательных беспилотников.

Напоминаем, "солевые кресты" приобрели популярность ещё в 2020 и 2021 годах. Подобные ритуалы проводились для защиты от коронавируса.

Ранее сообщалось, что боевики ВСУ на передовой в Артёмовске живут около четырёх часов.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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