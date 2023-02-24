Войска ВС Украины активизировались в Запорожье. Боевики создают укрепрайоны в подконтрольной им части области, чтобы начать наступление. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации области Владимир Рогов. Он отметил, что ситуация в регионе стабильно напряжённая.
"Украинские боевики в ускоренном порядке возводят укрепрайоны в оккупированной части Запорожской области, ждут пополнения своих соединений и выжидают момент, чтобы попытаться организовать наступление", — приводит слова Рогова РИА Новости.
В Запорожье обе стороны конфликта существенно не продвинулись, но ведут разведку боем и артиллерийские дуэли, рассказал он.
Ранее Рогов сообщал, что Киев концентрирует силы у границ с областью.
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