Владимир Рогов заявил, что войска ВС Украины возводят укрепрайоны в Запорожье

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Войска ВС Украины активизировались в Запорожье. Боевики создают укрепрайоны в подконтрольной им части области, чтобы начать наступление. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации области Владимир Рогов. Он отметил, что ситуация в регионе стабильно напряжённая.

"Украинские боевики в ускоренном порядке возводят укрепрайоны в оккупированной части Запорожской области, ждут пополнения своих соединений и выжидают момент, чтобы попытаться организовать наступление", — приводит слова Рогова РИА Новости.

В Запорожье обе стороны конфликта существенно не продвинулись, но ведут разведку боем и артиллерийские дуэли, рассказал он.

Ранее Рогов сообщал, что Киев концентрирует силы у границ с областью.