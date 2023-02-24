МО РФ: Киев потерял свыше 200 боевиков ВСУ на Купянском и Лиманском направлениях

1:15 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киевский режим за прошедшие сутки потерял более 200 украинских боевиков на Купянском и Краснолиманском направлениях спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

По информации ведомства, российские военные, используя армейскую авиацию и артиллерийские системы, нанесли поражение Вооружённым силам Украины (ВСУ) возле Двуречной, Крахмального и Табаевки Харьковской области (Купянское направление). Отмечается, что бойцы РФ уничтожили свыше 60 солдат ВСУ. Кроме того, Киев лишился двух боевых бронированных машин, четырёх автомобилей, гаубиц "Гвоздика" и Д-20.

"На Краснолиманском направлении уничтожено до 140 украинских военнослужащих", — пояснили в Минобороны.

Представители ведомства добавили, что артиллерия и авиация РФ активно работали в районе Новосадового, Площанки, Макеевки, Червонопоповки и Червоной Дибровы. По их словам, на Лиманском направлении ВСУ потеряли несколько автомобилей, реактивную систему залпового огня "Град" и три гаубицы.