РВ: бойцы 150 дивизии ВС РФ поразили бронемашину ВСУ на отходе из Марьинки

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные уничтожили в ужасе уносящуюся из Марьинки под Донецком бронемашину украинской армии. Об этом сообщают военные корреспонденты "Русской Весны" в своём Telegram-канале. Также прилагается и видеозапись.

Отмечается, что боевики ВСУ на бронемашине пытались вырваться из Марьинки, за которую сейчас идут ожесточённые бои, в соседний населённый пункт — Георгиевку. Однако им не позволили этого сделать бойцы из 150-й дивизии.

Успешное поражение цели было достигнуто благодаря наводке оператора беспилотника.

Ранее военный корреспондент рассказал о необычной танковой дуэли, в которой один российский танк вышел победителем против двух украинских.