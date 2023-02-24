Российские военные уничтожили в ужасе уносящуюся из Марьинки под Донецком бронемашину украинской армии. Об этом сообщают военные корреспонденты "Русской Весны" в своём Telegram-канале. Также прилагается и видеозапись.
Отмечается, что боевики ВСУ на бронемашине пытались вырваться из Марьинки, за которую сейчас идут ожесточённые бои, в соседний населённый пункт — Георгиевку. Однако им не позволили этого сделать бойцы из 150-й дивизии.
Успешное поражение цели было достигнуто благодаря наводке оператора беспилотника.
Ранее военный корреспондент рассказал о необычной танковой дуэли, в которой один российский танк вышел победителем против двух украинских.
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